'Cultura do cancelamento' é assunto na esteira das polêmicas envolvendo participantes do BBB 21 Divulgação/ TV Globo

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 23:12

Embora a “cultura do cancelamento” - movimento destinado a desgastar a imagem de uma figura pública ou uma organização empresarial - não esteja descrita no código penal, a conduta pode se enquadrar em um dos tipos penais descritos, como os crime contra a honra. É o que alerta Jose Estevam Macedo Lima, especialista em direito do entretenimento e representantes de muitas celebridades em processos judiciais – a exemplo de Thelma Assis, campeã da última edição 2020 do Big Brother Brasil, da TV Globo, que move uma ação contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro.