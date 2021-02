Graciele Lacerda Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 07/02/2021 15:11

Graciele Lacerda deixou seus seguidores do Instagram babando, neste domingo, ao posar com um biquíni fio-dental pra lá de sensual. Curtindo viagem ao Pantanal com o noivo, o cantor Zezé di Camargo, a morena exibiu uma ótima forma física e um belo sorriso no rosto.

"E como o rio busca o mar, você vem me procurar...", filosofou ela na legenda. Nos comentários, muitos elogios para Graciele. "Deliciosa!", disse um fã. "Corpaço", elogiou outro.