Por O Dia

Publicado 08/02/2021 15:05 | Atualizado 08/02/2021 15:05

Rio - Evan Rachel Wood, atriz que acusou Marilyn Manson de abuso sexual, revelou que preencheu um relatótio policial acusando a esposa do músico de ameaçar expor fotos comprometedoras dela. Através das redes sociais, Wood disse que fez a denúncia contra Lindsay Usich após tomar conhecimento da suposta ameaça em dezembro.

fotogaleria

A atriz de 33 anos alegou que a intenção da ameaça era para "calá-la" e "arruinar sua carreira". Wood afirmou que as fotos foram tiradas enquanto ela era menor de idade em um dos shows de Manson em Las Vegas. Segundo o site "Page Six", Evan informou que, na época, estava envolvida com "grandes quantidades de drogas e álcool". “Fiquei no quarto de hotel de Brian a maior parte da noite, pois não tinha idade suficiente para entrar no cassino depois do show", explicou. “Várias pessoas desenhavam no meu rosto e no rosto de outras pessoas", completou.