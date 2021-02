Mc Cabelinho Divulgação

Publicado 08/02/2021 17:42

“Nós estamos em outro patamar!”, disse Bruno Henrique, atacante do Flamengo, após um polêmico empate contra o Vasco da Gama, arquirrival do time, em novembro de 2019. A entrevista viralizou e essa passou a ser uma daquelas expressões inesquecíveis do futebol brasileiro. Tão memorável que, uma temporada depois, o cantor e flamenguista apaixonado MC Cabelinho escolheu “Outro Patamar” como nome do primeiro single do seu novo álbum, “Little Hair”. A música chega em todas as plataformas digitais e com clipe no YouTube às 12h desta segunda-feira.

Para este novo projeto, as batidas de funk dão lugar a outras sonoridades. MC Cabelinho procura explorar o rap e o trap para expressar suas angústias, alegrias, verdades e sentimentos e, portanto, a produção do single fica sob responsabilidade de alguns dos maiores produtores do gênero na atualidade, Ajaxx, Dallas e DJ Juninho. O álbum “Little Hair” está previsto para ser lançado ainda no primeiro semestre de 2021.