Velozes e Furiosos 9 Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 18:30

Rio - O próximo filme da franquia "Velozes e Furiosos" teve o trailer divulgado no Super Bowl neste domingo. Após ter o lançamento adiado para 2021 por causa da pandemia do novo coronavírus, a franquia deve continuar até o décimo primeiro filme.



"O mundo tem um jeito de mudar", diz o personagem de Vin Diesel no início do trailer. Arrecadando mais de US$ 5,8 bilhões em bilheteria, o novo filme deve chegar aos cinemas dos Estados Unidos em 26 de maio. Segundo o portal "Games Radar", a produção deve contar com Magdalene Shaw e Helen Mirren, personagem do spin-ff "Hobbs & Shaw".