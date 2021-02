Gisele Bündchen Reprodução Instagram

Publicado 09/02/2021

Rio - Após 22 anos sendo representada pela IMG Models, Gisele Bündchen, de 40 anos, rompeu com a agência internacional. Segundo o site "Page Six", a modelo, que é uma das mais famosas do mundo, optou por deixar a irmã gêmea, Patrícia, cuidando dos contratos profissionais.