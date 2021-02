Princesa Eugenie e Jack Brooksbank Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 17:09

Rio - A família real britânica acaba de ficar maior. O primeiro filho da princesa Eugenie, neta da rainha Elizabeth II, e o marido Jack Brooksbank nasceu nesta terça-feira. A notícia veio através de um tradicional comunicado emitido pelo Palácio de Buckingham.



“Sua Alteza Real, a Princesa Eugenie, deu à luz seu filho hoje, 9 de fevereiro de 2021, às 8h55, no Hospital de Portland, com toda segurança. Jack Brooksbank estava presente. A rainha, o duque de Edimburgo, o duque de York, Sarah, a duquesa de York e o senhor e a senhora George Brooksbank foram informados e estão encantados com a notícia", dizia o comunicado.