Maitê Proença em novembro de 2018. Reprodução/Instagram Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 17:56

Rio - A atriz Maitê Proença, de 63 anos, comentou sobre a sensação de ser avó pela primeira vez. Nas redes sociais, a artista falou da relação com a neta Manuela, que nasceu em julho de 2020.



"É muito mágico. Sabe quando você fica olhando para uma lareira com fogo? Você pode ficar olhando aquilo por horas e horas e não cansa. Pois então. Multiplica por um milhão. E aí, você vai ver eu e a Manuela", comentou com os seguidores.



"A maior parte das pessoas acha que a Manuela se parece com a Maria (Marinho, filha de Maitê), mas eu acho que ela se parece com o pai dela (Anderson Schreiber)", disse.