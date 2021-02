Sasha não quis participar do programa Reprodução da internet

Publicado 09/02/2021 18:13

Rio - O ator Luciano Szafir demonstrou apoio ao noivado da filha Sasha Meneghel com o cantor gospel João Figueiredo. O compromisso foi anunciado nesta segunda-feira, três meses após o pedido. Nas redes sociais, Szafir desejou felicidades ao casal.



"Filha, minha pequenininha, desejo a vocês dois toda a felicidade do mundo. Te amamos muitos", escreveu. "João, desejo toda felicidade do mundo para vocês dois. Já falei antes, mas parabéns novamente. Tem minha bênção", declarou. "Obrigado, Lu, de coração", respondeu João.