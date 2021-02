Aguinaldo Silva Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/02/2021 19:53 | Atualizado 09/02/2021 20:16

Aguinaldo Silva faz parte do time de famosos que estão comentando os fatos do "Big Brother Brasil 21". Nesta terça-feira, o autor usou o Twitter para mandar uma indireta a um participante que gerou polêmica.

"Sabem o que é pior do que ser homofóbico? É ser homofóbico, ter o piupiu pequeno e descobrir, no banheiro do BBB, que o do gay é maior", escreveu.

Sabem o que é pior do que ser homofóbico? É ser homofóbico, ter o piupiu pequeno e descobrir, no banheiro do BBB, que o do gay é maior. — aguinaldo silva (@aguinaldaosilva) February 9, 2021

Alguns internautas associaram essa indireta a Rodolffo, após o cantor ter sido acusado de homofobia por alguns comportamentos em relação a Gilberto.

