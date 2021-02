Isabella Santoni dá ajeitadinha no biquíni em dia de praia

Rio - Isabella Santoni aproveitou a tarde desta quarta-feira para curtir uma praia. A atriz esteve nas areias da Praia da Joatinga, na Zona Oeste do Rio. No local, Isabella mostrou sua boa forma usando um biquíni rosa e vermelho. Atualmente, a atriz está no ar na reprise de "Malhação: Sonhos", na Globo.

