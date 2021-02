Lana Rhodes Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 15:19 | Atualizado 10/02/2021 15:27

Rio - A atriz e ex-paquita Lana Rhodes está incomodada com uma situação. A artista tem o nome parecido com uma atriz pornô e é constantemente confundida com Lana Rhoades. Em entrevista, ela desabafou a situação e disse que ainda não sabe qual nome adotar.



"Ela é quem me imitou. Eu apareci antes. Eu trabalho com essa profissão há muitos anos. Essa profissão, assim, um pouco menos divulgada a parte pornográfica (risos). (…) Eu, definitivamente, por conta dessa moça e por conta de pequenos detalhes da minha vida, eu vou mudar de nome", explicou em entrevista a Guilherme Logullo.