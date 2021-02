Dfideliz é anunciado por Anitta Reprodução

Publicado 10/02/2021 17:17

Após anunciar Gabi Lopez e Lipe Ribeiro, outro nome surgiu como novo participante do "Ilhados", novo reality show da cantora Anitta. O cantor Dfideliz fará parte do elenco. Com estreia marcada para o dia 17 de fevereiro, a artista e nove amigos irão se isolar em uma ilha para cumprir provas e desafios.