A conta de Antônia Fontenelle, que era verificada e tinha mais de 3 milhões de seguidores, foi derrubada pelo Instagram na tarde desta quarta-feira. Em entrevista à coluna de Leo Dias, ela afirma que o motivo disso foi político.

"O Instagram está uma bagunça e uma briga política. Mas até o demônio vai saber que derrubaram meu perfil e vão ter que colocar minha conta de volta", disse. "Não postei nada que pudesse ir contra as diretrizes da rede. Vai ser resolvido de um jeito ou de outro”, completou.Na última terça-feira, Antonia fez uma live com o ator Marcelo Ribeiro, que contracenou com Xuxa no polêmico filme "Amor Estranho Amor". Mas ela acredita que isso não teve nada a ver com o banimento de sua conta no Instagram."A live foi no meu canal do youtube e foi super respeitosa. Xuxa me mandou mensagem super fofa, agradecendo por ter entrevistado Marcelo e pela forma como conduzi. A questão foi política mesmo, e eu vou fazer um inferno até devolverem minha conta", afirmou.