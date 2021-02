Projota, Lucas Penteado e Lumena durante participação no BBB 21 Arte: Letícia Carvalho/ Imagens: Reprodução TV Globo

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 22:47 | Atualizado 10/02/2021 23:02

Abusos psicológicos podem acontecer de várias formas, das mais sutis até as mais abruptas. Por muitas vezes, a vítima da violência psicológica não consegue perceber que está sendo atacada. Para Dayana Abrahim, psicóloga especializada em Família e Casal pela PUC- RIO, os casos mostrados na mais recente edição do Big Brother Brasil 21, da TV Globo, ilustram formas dessa “tortura de psicológica”. A profissional acredita que esses programas “deveriam passar por uma nova avaliação do que tem de ser retratado”.



Dayana concedeu entrevista ao podcast Tá Na Rede Especial, do jornal O Dia, sobre esse tema sensível que vem tomando as redes nos últimos dias por conta do ao reality - as buscas no Google pelo tema cresceram 610% na primeira semana de exibição.