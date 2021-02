Ellie em The Last of Us Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 14:37

Rio - Pedro Pascal e Bella Ramsey, atores que integraram o elenco de "Game of Thrones", foram escolhidos para estrelar uma nova série baseada em "The Last of Us". A produção, que é um sucesso do universo dos games, foi noticiada pelo site "Deadline" nesta quarta-feira.



Pascal, de 45 anos, vai interpretar Joel, enquanto Ramsey, de 17 anos, será Ellie. A trama da HBO acontece 20 anos após a civilização moderna ser devastada por uma pandemia. No cenário pós-apocalíptico, Joel é contratado para ajudar Ellie a escapar de uma zona de quarentena.