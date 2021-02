Samara Felippo Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 17:05 | Atualizado 11/02/2021 17:09

Rio - A atriz Samara Felippo, de 42 anos, comentou sobre algumas concepções de ter um relacionamento aberto. Em entrevista, Samara, que namora há sete anos com o ator Elídio Sanna, explicou o motivo de ser a favor desse tipo de relação.



"Eu acho que com o Elídio, meu parceiro, cheguei a um lugar que eu não tive em outras relações, sobre o prazer. Acho muito interessante a relação aberta. Acho que o ser humano não nasceu para ser monogâmico. Aqui a gente conversou já muito. A gente está junto há sete anos, quase. Óbvio que a gente já falou sobre isso, e eu mudei muito. Eu fui muito ciumenta. Acho que hoje em dia eu super-toparia relação aberta. Mas é muito difícil. A gente precisa estar muito alinhado com o nosso parceiro", explicou em entrevista no Youtube do Yahoo.