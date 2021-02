Raí Saia Rodada Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 19:22 | Atualizado 11/02/2021 19:24

Na noite de ontem, o cantor Raí Saia Rodada estreou em seu canal do YouTube o clipe de “Tapão na Raba”. A faixa de trabalho do álbum “Som no Talo”, lançada no dia 22 de janeiro junto com álbum, já foi executada mais de 3 milhões de vezes nas plataformas de áudio e no dia 9 de fevereiro alcançou a 25ª posição no chart do Spotify.

Ao ritmo do estilo piseiro, apresentando uma mistura do brega, do funk e do forró romântico, promete ser o novo hit do gênero musical. “Estou muito feliz com todo esse alcance da música. Isso é muito gratificante, além de me dar mais força e ânimo para trazer músicas sempre melhores para os meus fãs”, diz Raí, animado com o desempenho da faixa.



Gravado em Pernambuco, o clipe se destaca na 2º posição do Youtube, e conta com uma estética de faroeste, fazendo contraste com a batida contemporânea da canção, cuja letra narra a relação apaixonada de um casal.

Publicidade

Segundo Raí, “Gravamos em uma cidade cenográfica de faroeste, e foi bem bacana mesclar a letra da música, que tem uma batida bastante atual, com o cenário de época. Têm até bailarinas fazendo uma coreografia que todo mundo vai aprender fácil. E eu, mais uma vez, atuando e curtindo muito preparar esse clipe, que com certeza vai ser mais um sucesso”.