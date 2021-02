Projota, BBB 21. Reprodução do Instagram Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 11/02/2021 19:54

Rio - Em conversa com Nego Di e Arthur, na cozinha do reality, Projota falou sobre a vida de famoso fora do "Big Brother Brasil". O rapper comentou que é abordado por fãs que querem saber seu nome e que alguns acreditam que ele foi se chama Projota.



"O povo acha que eu chamo Projota", comentou. "Imagina minha mãe me registrando Projota Sabino Pereira?", questionou. Conhecido pelo nome artístico, o músico se chama José Tiago Sabino Pereira.