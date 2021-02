Malvino Salvador se submeteu a um implante capilar Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 08:33

Rio - Malvino Salvador mostrou no Instagram, na noite desta quinta-feira, sua preparação para fazer um implante capilar. Na imagem postada pelo ator, ele aparece com a marcação na cabeça antes de começar o tratamento. "Pessoal, já estou aqui preparado, já vou entrar na sala e depois vou sair com mais cabelo", disse.

O ator já havia avisado que se submeteria ao procedimento no final de janeiro. "Quero ver Malvino de franjão", brincou um fã nos comentários do vídeo em que ele aparece se preparando para o procedimento. Sérgio Guizé, Léo Santana, Fernando Zor e Lucas Lucco também se submeteram a implantes capilares recentemente. Malvino ainda não mostrou o resultado do procedimento.