Publicado 12/02/2021 17:11

Maurício de Sousa, criador da "Turma da Mônica", foi mais um dos vacinados nesta sexta-feira. Com 85 anos, o autor foi a um posto de saúde de São Paulo (não identificado, por questões de segurança) e tomou a primeira dose da CoronaVac.



A equipe do cartunista comunicou o acontecimento pelas redes sociais da "Turma da Mônica. "Estou muito feliz. Cuido da minha saúde e de quem está perto de mim. Mas é importante lembrar que não há apenas a vacina contra o Covid-19. Este movimento inclui o próprio direito à vacinação para prevenir doenças sérias que podem ser evitadas", escreveu na legenda da foto em que Maurício aparece recebendo a injeção com uma máscara de proteção com estampa do Cebolinha.



