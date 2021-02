Duda Reis está curtindo férias em Caraíva, na Bahia Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 09:44

Rio - Duda Reis está curtindo uns dias de férias em Caraíva, na Bahia, e postou no Instagram uma foto em que aparece na praia, cheia de protetor solar, fazendo uma pose bem zen. Na legenda da imagem, a ex-noiva de Nego do Borel resolveu filosofar e escreveu o texto "Filtro Solar", de Pedro Bial.

"Você é minha fada", comentou uma pessoa. "Perfeita", disse outra seguidora. "Minha joia rara", comentou um admirador. "Sua beleza é mais que surreal", disse outro fã. Duda Reis está solteira desde dezembro, quando terminou seu relacionamento com Nego do Borel. O fim do noivado foi conturbado e Duda acusa o cantor de ser abusivo.