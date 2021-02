Cleo e Fiuk reprodução do instagram

Por iG

Publicado 13/02/2021 14:39

Cleo mais uma vez comentou o comportamento do irmão Fiuk no "BBB 21. Nos Stories, do Instagram, a cantora saiu em defesa do ator.

Fiuk está sendo zoado nas redes sociais por chorar sempre e Cleo explicou que isso acontece em razão do TDAHI, o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade.



"Fico feliz que meu irmão possa se sentir acolhido falando sobre a depressão que ele tem. Não vejo problema numa pessoa que chora por tudo porque é justamente a questão da hipersensibilidade dele por ter TDAHI. Acho bem grave vocês zoarem com esse tipo de coisa", disparou.



A atriz ainda comentou que gosta de ver algumas piadas sobre o reality e o irmão, mas tudo tem limite. Todo mundo ama meme, agora começar um discurso de ódio contra essa pessoa que está ali exposta, se colocando à prova, querendo crescer e evoluir? Está claro que ele quer, não é só porque sou irmã dele e conheço ele."