Sofia, Cauã e Marina Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 19:30 | Atualizado 13/02/2021 19:39

Discreta sobre sua vida pessoal nas redes sociais, Mariana Goldfarb postou uma foto neste sábado, no Instagram, em que aparece ao lado de Cauã Reymond, da filha do marido, Sofia, de 8 anos. Embora a menina seja filha do ator com a atriz Grazi Massafera, internautas apontaram a semelhança da pequena com Mariana.



Na imagem, Sofia aparece abraçando dois cachorros ao lado do pai, que está com o cabelo um pouco mais cheio que o habitual, e de Mariana, que estão vestidos com roupas de mergulho. Nos comentários da publicação, Grazi elogiou Sofia. "Minha pequena gigante e esse sorriso", disse a atriz, que foi respondida por Mariana com emojis de coração, mostrando que as duas mantém uma relação saudável.

Contudo, um outro detalhe que chamou a atenção dos fãs: a semelhança física entre Sofia e a madrasta. "Lindooos Mari! A menina parece até com você", disse uma seguidora. "Sophia parece a Mariana", concordou outra.