Camila Queiroz e Klebber Toledo Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 20:02

O casal Camila Queiroz e Klebber Toledo apareceu em clima quentíssimo nos bastidores de um ensaio fotográfico. Nesta sábado, os dois compartilharam vídeos e imagens no Instagram. "Behind the scenes (por trás das câmeras) de uma campanha muito especial. @klebbertoledo", escreveu Camila, que aparece de topless e coladinha ao maridão.