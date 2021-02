Maiara e Fernando desembarcam em São Paulo e mostram aliança de noivado

Rio - A cantora Maiara e o sertanejo Fernando Zor desembarcaram no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na manhã deste domingo. O casal fez uma viagem romântica para Dubai e as Ilhas Maldivas. No aeroporto, Maiara fez questão de mostrar sua aliança de noivado. A cantora foi pedida em casamento por Fernando em Dubai, durante um salto de paraquedas.

Relatar erro