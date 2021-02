Thaís BBB 21 Reprodução de vídeo

Por O Dia

Publicado 14/02/2021 14:03

Thaís e Caio conversavam sobre o jogo enquanto os outros brothers ainda dormiam na casa do "Big Brother Brasil 21", da Globo, neste domingo. O fazendeiro, Anjo da semana, ressaltou que ser Monstro não é só alegrias: "É muito delicada essa situação do monstro" e falou "Estou procurando a melhor forma de falar. Aceitar vai dele, mas entender. Me calei porque não quis expor, para não virar aquela anarquia".

Thaís, que teve um breve affair com o cantor, aproveitou e desabafou: "Eu gosto dele? Gosto dele. Claro que a gente teve uma atração, é óbvio que achei ele bonito, a gente se beijou, só que no momento o que eu estou fazendo não é pra isso", diz a sister. Caio concorda e Thaís segue: "Aí se rolar ou não, vai ser consequência". Caio orienta: "Isso é bom. Você manter isso bem fresco é bom na mente". E finaliza: "O jeito dele é assim".