Publicado 15/02/2021 21:40

Os tuítes de Aguinaldo Silva continuam fazendo barulho na web . Após afirmar que, para superar esta versão do "BBB" em matéria de vilões, só convidando a Nazaré Tedesco, da novela "Senhora do Destino", para participar da próxima edição do reality show e ver homofobia nas atitudes de Rodolffo em relação a Gilberto, criticando a postura e outras características do sertanejo, como o tamanho de seu pênis, o novelista falou sobre a programação carnavalesca diante da pandemia.

"Vem cá: existe coisa mais esquisita do que carnaval 'virtual'? Futebol em estádio vazio já é triste. Carnaval sem o povo a sambar e pular na rua, então... Mesmo assim, tem uns desaguisados por aí pulando na varanda de copo de cerveja na mão. Eu, hein!", manifestou-se por meio do Twitter. Vários seguidores concordaram com a afirmação. Outros, porém, foram na contramão. "Melhor as pessoas se divertindo dentro de suas casas, sem risco de Covid, do que aglomerando na rua", rebateu um.