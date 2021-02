Thelma Assis Reprodução

15/02/2021

Karol Conká causou um verdadeiro furor entre os fãs do B ig Brother Brasil quando disse, no início de fevereiro, que Thelma Assis , mais conhecida como Thelminha, foi "protegida" dentro do programa "pelas amigas brancas" Manu Gavassi e Rafa Kalimann , o que a própria vencedora refutou. Agora, a médica fez um vídeo para seu canal do Youtube explicando qual foi sua estratégia para chegar à final do reality e rebateu o discurso da cantora.