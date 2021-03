Peça 'Reino da Leitura' Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 14:52

Rio - A MACCO - 1ª Mostra de Artes Cênicas do CINETEATRO OSCARITO, de Duque de Caxias –realizará atividades gratuitas com seis atrações artísticas, das mais diferentes linguagens, todas oriundas da Baixada Fluminense. Todas elas se apresentarão de 15 a 20 de março deste ano. A programação será transmitida, também, pela internet.



Dentre os espetáculos teatrais selecionados estão, Reino da Leitura, Uma Mala para dois Palhaços, O Livro Mágico da Emília, Contando e Recontando Contos, Ciranda Cirandinha vamos todos cirandar e Maria não quer dormir.



O CineTeatro Oscarito fica localizado no Bairro do Parque Fluminense, segundo distrito do município de Duque de Caxias. Ele conta com sala para 126 pessoas acomodadas em poltronas. A Mostra contará com um terço da capacidade, seguindo os protocolos da OMS e com certificação da CADASTUR. Há também sala de projeção, sistema de som, dois camarotes com 10 poltronas cada, salão de exposições, eventos e realização de oficinas. Todo acesso é feito por rampas.