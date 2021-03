Por O Dia

Publicado 09/03/2021 15:40 | Atualizado 09/03/2021 16:13

Rio - Samantha Markle, irmã por parte de pai de Meghan Markle, fez algumas afirmações polêmicas na segunda-feira após entrevista polêmica do casal. Durante a participação no programa de rádio "Fifi, Fev & Nick", ela disse que a duquesa sofre de "transtorno de personalidade narcisista".



"Eu definitivamente vejo um transtorno de personalidade narcisista. Eu não estou diagnosticando ela. Ela precisa ver um terapeuta", afirmou. "Eu sinto muito por Harry", completou. “Ela o afastou de sua família, de todos os seus amigos, da vida que ele conhecia. Ele me lembra uma daquelas vítimas de sequestro que finalmente começa a acreditar que sua vida era tão horrível e que estão apaixonadas pelo seu raptor", acusou.

Durante a entrevista do casal com Oprah, exibida no domingo, Meghan falou sobre a irmã, fazendo referência ao livro dela "The Diary of Princess Pushy 's Sister Part 1". "Acho que seria muito difícil dizer tudo quando você não me conhece", rebateu Meghan. A duquesa disse que a última vez que viu a irmã "deve ter sido pelo menos 18, 19 anos atrás", o que foi negado por Samantha."Ela disse: 'Eu não via Samantha há 19 anos'. Bem, ela estava na minha formatura da faculdade, há tantas fotos na mídia que são sobre isso, e isso foi em 2008, então não sei sobre você, mas se você fizer as contas, de 2008 a agora não são 19 anos!”, disse. “Sugerir que ela era filha única era realmente delirante", acrescentou.Ela também questionou Meghan sobre não ter noção da realeza antes de conhecer Harry. Para Oprah, a atriz disse: "Eu não cresci sabendo muito sobre a família real… Eu nunca pesquisei meu marido online". Já Samantha afirmou: "Ela foi vista em várias fotos em frente ao palácio de Buckingham! Ela idolatrava Diana"."Na verdade, Meghan fez um grande esforço para estudar Diana, para imitar suas roupas, para imitar sua linguagem corporal e usar o perfume de Diana em seu primeiro encontro! Não me diga que minha irmã não sabia quem era Harry!", contou.Meghan também disse que a irmã só mudou o nome para Markle depois que ela começou a namorar com Harry, mas Samantha novamente desmentiu a irmã. "Primeiro de tudo, eu fiz uma entrevista e levantei meu diploma universitário, meu nome é Markle desde 1964, está no meu diploma da faculdade!", completou.