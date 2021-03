Largados e Pelados Divulgação / Discovery Channel

Rio - O Discovery Channel revelou que cerca de 19 mil pessoas se inscreveram para o "Largados e Pelados Brasil". No balanço oficial divulgado pelo canal nesta terça-feira, o canal mostrou que idosos de até 94 anos se inscreveram na atração.



As inscrições foram encerradas em 28 de fevereiro. Mesmo com a pandemia e a proposta do programa de lutar pela sobrevivência, pessoas com mais idade quiseram participar.