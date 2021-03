Yes, Nós Temos Burlesco chega a sexta edição com homenagem ao samba-enredo 'O amanhã' Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 19:00

Rio - A sexta edição do "Festival Yes, Nós Temos Burlesco" acontecerá de forma totalmente online, entre os dias 10 e 13 de março. O evento conta com shows, workshops, encontro virtual com artistas e rodas de debate.



O ponto de partida do festival é a pergunta "Como será o amanhã?", imortalizada pelo samba-enredo "O Amanhã", da União da Ilha. "Sou insulano e suburbano com muito orgulho. E essa pergunta levantada pelo samba da União da Ilha está no coração de toda a classe artística brasileira nesse momento tão difícil.

SERVIÇO



Yes, Nós Temos Burlesco 2021. Festival online. Eventos pagos e gratuitos. Venda de ingressos e programação completa em yesnostemosburlesco.com



Shows ao vivo no Zoom

(Ingressos para os shows a partir de R$ 25)

11/03, às 20h - As Feiticeiras

12/03, às 20h - As Furiosas

13/03, às 20h - O Amanhã



Abertura

(Gratuito, com transmissão pelo YouTube do YNTB)

10/03, às 21h - exibição do filme “A Senhora que morreu no trailer”



Bate-papo

(Gratuitos, com transmissão pelo YouTube do YNTB)

11/03, às 11h - "Burlesco e Educação"

12/03, às 11h - "Abaixo à quarta parede"

13/03, às 11h - "Burlesco, Queers, Kings e Queens"