Them, nova série de terror da Amazon Prime Video Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 19:48 | Atualizado 09/03/2021 19:50

Rio - O Amazon Prime Video divulgou nesta terça-feira o teaser de "Them", série de terror com estreia prevista para este ano. A primeira temporada é ambientada nos anos 1950 e conta a história de uma família negra que se muda para Los Angeles para um bairro totalmente branco, durante o período conhecido como A Grande Migração.



A casa da família se torna o ponto inicial, onde forças reais e sobrenaturais ameaçam eles. "Them" é uma coprodução da Sony Pictures Television e Amazon Studios.



O elenco conta com Deborah Ayorinde, Ashley Thomas, Alison Pill, Shahadi Wright Joseph, Melody Hurd e Ryan Kwanten.