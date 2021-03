Lucas Penteado Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 16:26 | Atualizado 10/03/2021 16:28

Rio - Lucas Penteado, de 24 anos, vai lançar o single "Era Uma Vez?"com sua banda Triplx nesta sexta-feira. Além do ator, o grupo formado em 2015 conta com Rod Krieger, Martin Mendonça e Duda Machado.



O single já está disponível nas plataformas de streaming para pré-save. A ideia de reativar a banda e gravar um álbum, previsto para ser lançado no primeiro semestre do ano, foi de Penteado. Após sair do "BBB21", Lucas ligou para Rod e desde então o quarteto tem se reunido diariamente.