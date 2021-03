Fábio Porchat Reprodução do Instagram

Publicado 10/03/2021 18:04 | Atualizado 10/03/2021 18:51

Rio - O apresentador Fábio Porchat confirmou que testou positivo para a covid-19 no primeiro exame. Através das redes sociais, ele explicou a ausência no programa "Papo de Segunda", no GNT, por conta do vírus. No entanto, um segundo teste teve o resultado negativo.



"Minha gente, Papo de Segunda começou agora e eu não estou lá ao vivo. Por quê? Porque eu testei positivo pro corona. Aí você pensa: ‘meu Deus, que loucura!’ e foi o que eu pensei. Peguei, peguei, mas estou assintomático, esquisito, não estou sentindo nada", explicou.