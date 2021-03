Laura Keller Reprodução

Rio - Laura Keller usou as redes sociais para mostrar a transformação em seu corpo seis meses após o parto do primeiro filho. A atriz contou que perdeu 16 quilos, mas não acreditou que conseguiria.



"O que essas fotos têm em comum? Nas duas existe um sorriso de felicidade sincero, mas cada um em um momento diferente. Eu realmente estava feliz com meu corpo pós parto e com meu filho nos braços, mas sabia que em breve iria querer ver minhas curvas de antes da gestação", escreveu.