Publicado 13/03/2021 14:22 | Atualizado 13/03/2021 14:23

Caio pensou em desistir do "BBB 21" novamente na manhã deste sábado. O brother estava no quarto e teve uma leve discussão com Rodolffo. Depois, ele abriu o jogo com o cantor sertanejo, Sarah e Gilberto e disse que está sofrendo com ansiedade há alguns dias.