Publicado 22/03/2021 21:28 | Atualizado 22/03/2021 21:29

Mais uma vez política foi assunto entre os participantes do 'BBB 21' na tarde desta segunda-feira (22). Gilberto, Arthur, Juliette, Sarah e Pocah conversaram no quarto colorido sobre o impeachment sofrido pela ex-presidente Dilma Rousseff em 2016. Sarah, no entanto, disse que não gostaria de dar sua opinião sobre o tema.

"Ela batia no peito, aguentava e o povo detonava a mulher", disse Gil. "Tudo bem ela sofrer impeachment, era lei. Só no dia ela foi se defender. Aquela cena foi surreal, eu assisti do início ao fim e fiquei em choque", disse Juliette, que exaltou a força de Dilma, que foi muito humilhada na época.Sarah escutava tudo, mas afirmou que não iria dar sua opinião, pois acha política um assunto muito delicado. Juliette retrucou, dizendo que gosta de debater sobre o assunto: "É simples amiga, eu não estou defendendo. Esse assunto eu gosto de falar. Cara, o que fizeram com ela, independente do partido político", disse a maquiadora.Gil ainda disse que, mesmo com as humilhações, nunca viu Dilma desrespeitar um jornalista ou um eleitor. "Ela batia no peito, ficava calada e o povo detonava a mulher por muito menos", disse o economista. Depois de ouvir a fala do líder, Arthur disse que a ex-presidente era "braba".