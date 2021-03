Família Mitchell e a Revolta das Máquinas Divulgação/Netflix

Rio - A Netflix anunciou nesta quarta-feira o filme "Família Mitchell e a Revolta das Máquinas". A animação é uma comédia sobre uma família que vai enfrentar desafios para salvar o mundo de um apocalipse robô.

Com estreia marcada para 30 de abril, "Família Mitchell e a Revolta das Máquinas" tem a mesma equipe de produção de "Homem-Aranha no Aranhaverso", vencedor do Oscar de Melhor Animação, e "Uma Aventura Lego".

<iframe width="600" height="335" src="https://www.youtube.com/embed/_8kRAlYnmvU" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

John Legend, Abbi Jacobson, Maya Rudolph e Chrissy Teigen garantem a dublagem.