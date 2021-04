Por O Dia

Rio - Janis Winehouse, mãe de Amy Winehouse, fez uma aparição rara ao participar das filmagens de um documentário produzido pela BBC sobre os 10 anos da morte da cantora. Aos 66 anos, Janis evita aparições desde a morte de Amy em 2011, vítima de uma overdose acidental.



A participação de Janis foi anunciada em comunicado enviado para toda imprensa internacional e compartilhado pela revista "NME". "‘Amy Winehouse: 10 Years On" tem lançamento previsto para julho, mesmo mês em que Amy completa 10 anos de morte.

No texto compartilhado diz que Janis sofre de esclerose múltipla, mas decidiu participar da produção para estimular as lembranças da filha. “Não sinto que o mundo conheceu a verdadeira Amy, aquela que eu criei”, disse a mãe da cantora. “Vejo isso como uma oportunidade de oferecer uma melhor compreensão das raízes dela e de uma perspectiva mais profunda da verdadeira Amy”, completou.Os produtores do documentário descreveram Janis como “uma figura próxima a Amy que ainda precisa ser ouvida e que apresenta uma versão dos eventos distinta da narrativa conhecida por todos”.