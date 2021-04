Por O Dia

Rio - Naya Rivera vai dar voz à Mulher-Gato na animação "Batman: O Longo Dia das Bruxas – Parte 1". A estrela de "Glee" trabalhou no projeto antes da sua morte, em julho de 2020 aos 33 anos, após se afogar acidentalmente durante um passeio de barco com o filho Josey.

De acordo com o portal "The Hollywood Reporter", Naya estará ao lado do astro de "Supernatural", Jensen Ackles, que dará voz ao Batman. O último papel de Naya antes de falecer foi a série "Step Up: High Water", ao lado do cantor Ne-Yo. Ela foi substituída por Christina Milian, mas a notícia foi recebida com críticas dos fãs, que consideraram "desrespeitoso" e que a atriz "não poderia ser substituída".