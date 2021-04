Andressa Urach Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 01/04/2021 12:03

Rio - Andressa Urach voltou a falar sobre a infecção que teve após o uso do hidrogel. Em uma live com o dermatologista Fábio Gontijo na noite desta quarta-feira, a modelo contou sobre a experiência que classificou como "traumatizante".



"Nunca mais, foi traumatizante e não desejo a dor e o desespero nem para o meu pior inimigo", contou. A modelo precisou passar por 22 cirurgias de retirada das substâncias do seu corpo.