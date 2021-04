Diversão

Projeto visa apoiar museus no contexto da pandemia

Ação iniciará com a seleção de 10 museus do estado para ciclo de 12 meses de programa de formação e qualificação, ampliação do acesso e inovação com foco em Educação, acessibilidade e preservação de acervos

Publicado 27/04/2021 15:41 | Atualizado há 1 hora