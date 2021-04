Rainha Elizabeth e família dão adeus ao príncipe Philip em cerimônia restrita AFP

Por O Dia

Publicado 17/04/2021 12:36 | Atualizado 17/04/2021 12:39

fotogaleria Inglaterra - O corpo do príncipe Philip foi colocado, neste sábado, na cripta real da Capela de São Jorge em Windsor, residência real a cerca de 50 km a oeste de Londres, onde seu funeral foi realizado. A despedida foi acompanhada pela rainha Elizabeth II e netos, inclusive o príncipe Harry.

Por conta das restrições impostas durante a pandemia da covid-19 no Reino Unido, somente 30 pessoas, entre filhos, netos e outros parentes próximos, puderam acompanhar o velório.

Os restos mortais do duque de Edimburgo permanecerão lá até que a monarca se reúna com ele após sua morte.



O casal reunido ficará então na Capela do Memorial do Rei George VI, pai de Elizabeth II.