Por O Dia

Publicado 27/04/2021 15:41 | Atualizado 27/04/2021 16:05

Rio - O projeto HUB+ vai selecionar 10 museus de todo o estado do Rio de Janeiro para ciclo de formação e qualificação, por meio de mentoria técnica, voltada para ampliação de acesso, inovação, dinamização, com foco em educação, acessibilidade e preservação de acervos.

A iniciativa tem como objetivo fortalecer o setor de museus brasileiros, apoiando os museus fluminenses para enfrentarem os desafios no contexto da pandemia a desenvolverem novas estratégias de atuação e conexão com o público brasileiro daqui para frente. O conteúdo do processo permanecerá numa plataforma digital pública, para pesquisa de museus interessados em todo o Brasil.

Museus de todo o estado do Rio de Janeiro podem se inscrever, gratuitamente, até o dia 13 de maio pelo site: www.projetohubmais.com.br ou pelas redes sociais do programa e canais do Oi Futuro e da SECEC do RJ. O projeto é patrocinado pela Oi, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através da Lei de Incentivo à Cultura.