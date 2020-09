Museu Ciência e Vida integra Caxias à Primavera dos Museus

Situado no coração de Duque de Caxias, com 10 anos de história difundindo cultura, ciência e arte, o Museu Ciência e Vida preparou uma programação especial para a 14ª Primavera dos Museus. O evento, que começa hoje e vai até quinta-feira(24), terá transmissão pelas redes sociais do espaço, que é vinculado à Fundação Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro (Fundação Cecierj).

A pandemia de covid-19 inspira o tema deste ano: "Mundo digital: Museus em Transformação". A organização é do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram) e tem o objetivo de dar visibilidade às instituiçõespromover o intercâmbio entre as instituições de memória e a sociedade.

"É muito importante que um espaço museológico localizado na Baixada Fluminense esteja participando de um evento que promove os museus de todo o Brasil. Particularmente, nesse contexto em que as ferramentas digitais e as redes sociais se tornaram ainda mais relevantes por conta do isolamento, que produziu novas práticas, como a virtualização do local e a realização de apresentações virtuais, ou lives", comentou o professor Robson Coutinho Silva, vice-presidente Científico da Fundação Cecierj.

Na programação, a educadora Renata Sant'Anna vai trazer as ações online do Museu de Arte Contemporânea (MAC) no contexto da pandemia, e Rogério Wanis, pesquisador do programa de pós-graduação em Ensino de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vai falar sobre sua experiência na Amazônia.

Já o 'De Frente com Cientistas', pela primeira vez em formato digital, será com o neurocientista Stevens Kastrup Rehen, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Além disso, o público poderá matar as saudades do Planetário do Museu Ciência e Vida com a estreia de uma série de vídeos sobre culturas e astronomia.