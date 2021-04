Por Juliana Pimenta

Publicado 28/04/2021 09:00

Rio - Estreia nesta quinta-feira, nos cinemas, a comédia 'O Auto da Boa Mentira'. Inspirado na obra de Ariano Suassuna, o filme traz quatro histórias criadas a partir de frases clássicas do poeta paraibano, radicado no Recife. Cada uma das esquetes traz uma história que gira em torno das mentiras e mostram suas possíveis consequências.

Leandro Hassum interpreta o subgerente de RH Helder, que é confundido com um comediante de sucesso, mas passa a gostar do mal-entendido. "É uma coisa que acontece comigo de vez em quando. As pessoas falam: 'você parece com aquele cara que faz televisão, aquele que é gordo'. E eu falo: 'não, sou eu ainda'", brinca o ator."Só que no caso do filme, a história do Helder é diferente, não é ele. E tem uma reviravolta muito interessante de assumir esse lugar da mentira. Até onde essa mentira pode te levar? Até onde uma mentira é engraçada e até onde ela se torna um grande perigo?", pondera Hassum, que não deixa de agradecer por fazer parte da produção: "Para mim é um privilégio, uma honra".Nascido em Pernambuco, Renato Góes vive Fabiano, um jovem que não acredita em nada, mas fica intrigado quando ouve um mistério circense envolvendo sua mãe (Cássia Kis) e seu pai, morto há anos. Para o ator, é uma honra participar de um projeto que homenageia um ícone do Nordeste."Foi uma realização de fã estar nesse projeto. Um pernambucano babão pelo Ariano e o 'Auto da Compadecida' foi o filme que me fez ter vontade de ser ator. As frases que eu mais repeti na minha vida foram as frases do 'Auto da Compadecida'. Então, fico muito feliz de fazer parte desse projeto", destaca Renato.Como o próprio nome do filme, os atores brincam sobre a possibilidade de haver uma boa mentira. Luis Miranda, que interpreta o publicitário Norberto, dá sua opinião sobre o tema. "Eu acho que a boa mentira, a gente vai trabalhando ela dissimuladamente. Tem uma ideia para mim da mentira, que ela só é importante quando vai ajudar. Porque depois pra desfazer ela é tão complicado, que é melhor a gente lenhar logo na verdade Então eu sou um cara que evito usar ela", argumenta o ator que, na insistência, confessa uma mentirinha contada."Mas a mentira muito boa sempre é 'já trabalhei com fulano'. O fato de aumentar o currículo é uma coisa muito boa. Se isso vai te ajudar na carreira… Mentiras sinceras me interessam", brinca Luis Miranda.A esquete restante conta a história de um gringo metido a carioca (Chris Mason, de 'Pretty Little Liars'), que inventa que foi assaltado depois de faltar ao aniversário de Zeca (Sérjão Loroza). Para Luis Miranda, essa nova forma de montar um filme tem futuro no mercado cinematográfico brasileiro.