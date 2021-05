Filha do cantor Buchecha grava cena de beijo e pai acompanha

Rio - Giulie Oliveira, de 16 anos, filha do cantor Buchecha, gravou uma cena de beijo com Xande Valois para o projeto "Rap Soul", uma produção independente que será apresentada a plataformas de streaming. A gravação aconteceu no Bar da Laje, no Vidigal, na Zona Sul do Rio, e foi acompanhada por Buchecha.

Os atores Rafael Zulu, Douglas Silva e Raphaela Alvittos também fazem parte da trama, que aborda temas como racismo, internet, cancelamento, sexualidade e inclusão.

