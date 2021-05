Ingrid Guimarães, Romeu e Gael Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 19:24

Rio - Ingrid Guimarães compartilhou um clique com Romeu e Gael, filhos de Paulo Gustavo, que morreu aos 42 anos de complicações da Covid-19, e Thales Bretas. Na imagem, a atriz está abraçando as crianças, que completam dois anos em agosto.



"Me dá, Thales?", escreveu na legenda. Thales e Ingrid estão no interior de São Paulo com um grupo de amigos, incluindo Juliana Amaral, Carol Trentini e Mônica Martelli.